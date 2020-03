Municipales à Rodez : le débat France Bleu Occitanie ce mardi

Ce mardi 3 mars, quatre candidats à la mairie de Rodez dont le maire sortant Christian Teyssèdre s’affrontent sur France Bleu Occitanie, entre 19h et 20h30. Vous pouvez assister au débat à la Brasserie des Colonnes.

Le débat des municipales sur France Bleu Occitanie fait étape ce mardi 3 mars à Rodez, la capitale de l'Aveyron, 24 000 habitants, 55 000 avec son agglomération. Le maire sortant Christian Teyssèdre , soutenu par la République en marche, brigue un troisième mandat. Trois listes concurrentes se présentent en face de lui. Un débat qui sera co-animé avec nos collègues de Centre Presse à Rodez.

Rodez, la ville où il fait bon vivre ?

Rodez vient d'être distinguée en Janvier, 12ème au palmarès des villes où il fait bon vivre. Rodez décroche la première place dans la catégorie des villes de 20 000 à 50 000 habitants, devant Biarritz et Anglet, pour sa qualité de vie. Un des plus faible taux de chômage en France, et un endettement proche de zéro.

Mais que cache cette vitrine de ville modèle ?

Les candidats débattront ensemble autour de : la gestion de la ville, la dette. Le logement, les projets des candidats. L’emploi à Rodez, la Bosch, l’emploi des jeunes. La circulation et les transports en commun à Rodez.

Quatre candidats autour de la table

Vous pouvez assister au débat organisé par France Bleu Occitanie et Centre presse, à la brasserie Les Colonnes, 6 Place d’Armes à Rodez, de 19h à 20h30.

10 débats des municipales sur France Bleu Occitanie

Après Toulouse, l’Union, Auch, Colomiers, Albi, Castres, Pamiers, Montauban et Rodez, le dernier débat avant le premier tour des municipales aura lieu à Saint Gaudens, le 10 Mars.