Municipales à Romans : une seule liste d'union face à Marie-Hélène Thoraval pour le second tour

Le premier tour des élections municipales à Romans a placé Thomas Huriez et sa liste "Passionnément Romans" en tête des opposants à la maire sortante Marie-Hélène Thoraval en recueillant 25,64% des voix, devant le "Collectif pour Romans" avec 16,94% des voix, et la liste "Romans en commun" d'Isabelle Pagani, 11,14% des voix.

Thomas Huriez explique avoir proposé aux deux listes un travail en commun : "on a eu beaucoup de temps pour penser au fond, et en étudiant les programmes, on s'est rendu compte qu'il y avait bien plus de convergences que de divergences. Et on leur a proposé de partager l'exécutif avec nous." Le Collectif pour Romans, soutenu entre autre par EELV et la France Insoumise, a préféré se retirer des municipales. Mais la liste "Romans en commun" d'Isabelle Pagani, soutenu par le PS et le PC, a donc rejoint celle de Thomas Huriez pour le second tour : "j'ai annoncé dès le soir du premier tour ma volonté d'union. Je me bats pour mes valeurs de gauche, et nous voulons que Marie-Hélène Thoraval se retrouve dans l'opposition. La liste de Thomas Huriez m'a donné des garanties sur les dossiers qui me sont chers comme le centre de santé avec tiers payant ou l'augmentation des dotations aux écoles."

Isabelle Pagani est en deuxième position sur la liste. Thomas Huriez garde la tête de liste. Et le second tour à Romans-sur-Isère sera donc un face à face avec Marie-Hélène Thoraval.