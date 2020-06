Les deux finalistes du second tour des élections municipales, dimanche 28 juin, ont débattu de vie dans les quartiers et d'écologie ce jeudi matin, sur France Bleu Nord. Guillaume Delbar, maire divers droite sortant, vise un deuxième mandat face au candidat divers gauche, Karim Amrouni.

Municipales à Roubaix : un débat tendu entre Karim Amrouni et Guillaume Delbar

Karim Amrouni (DVG) et Guillaume Delbar, maire sortant de Roubaix (DVD)

Il fait figure de favori, tant son avance est grande après le 1er tour : Guillaume Delbar, maire divers droite de Roubaix depuis 2014, avait totalisé 41%. Il est soutenu par LREM, LR et le Modem notamment. Face à lui, le candidat surprise du 1er tour, arrivé en deuxième position et le seul capable de se maintenir pour ce second tour : Karim Amrouni, qui présente une liste issue de la fusion de 3 autres listes de gauche présentes au 1er tour.