Municipales à Rouen : l'entrepreneur Jean-Louis Louvel obtient aussi le soutien des Républicains

Rouen, France

A Rouen, Jean-Louis Louvel, l'entrepreneur rouennais qui se lance dans la bataille des municipales, a obtenu ce mercredi 20 novembre un nouveau soutien, celui des Républicains. Jean-Louis Louvel, propriétaire de Paris Normandie, président du Rouen Normandie Rugby, avait déclaré sa candidature fin août sur France Bleu Normandie. Il a très vite obtenu le soutien d'Agir et du Modem puis de LREM. Le président de la Région Normandie Hervé Morin s'est également prononcé en faveur de l'entrepreneur.

Un partenaire naturel pour Françoise Guégot LR

Ce mercredi soir, il décroche donc le soutien des Républicains. C'est en effet ce qui a été décidé en Commission Nationale d'Investiture à Paris et que nous a confirmé la secrétaire départementale LR en Seine-Maritime Françoise Guégot "L'objectif c'est de construire une alternance et une alternative à l'équipe actuelle. On travaille déjà avec Jean-Louis Louvel à la région, C'est un partenaire naturel".

Le candidat LR Jean-François Bures est appelé à rejoindre l'équipe Louvel

Du côté des Républicains, cependant, un autre candidat s'était déclaré en septembre en la personne de Jean François Bures, conseiller municipal sortant qui avait déjà conduit une liste en 2014. Françoise Guégot précise "Nous allons discuter les uns avec les autres et j'espère que Jean-François Bures rejoindra ce rassemblement rapidement"

Les autres candidats déclarés à Rouen sont :

Jean-Michel Bérégovoy (EELV)

Marine Caron (centriste),

Guillaume Penelle (RN)

Nicolas Mayer Rossignol (PS)