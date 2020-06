Municipales à Rouen : le débat des candidats du second tour sur France Bleu Normandie

Les deux candidats au second tour des élections municipales 2020 à Rouen débattent sur France Bleu Normandie ce lundi matin en direct. Rouen où l'on aura finalement un duel classique droite gauche entre Jean François Bures et Nicolas Mayer Rossignol.

Campagne à rebondissements et duel du 2ème tour inattendu

Avant le premier tour, le scrutin s'annonce serré. Trois listes semblent dans un mouchoir de poche : celle de l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy, celle du socialiste Nicolas Mayer-Rossignol et celle de l'entrepreneur Jean-Louis Louvel. C'est l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy qui est donné en tête dans un sondage France Beu France 3 Ipsos : on est alors dans le post Lubrizol. Mais le dimanche 15 mars 2020, en pleine crise coronavirus, plus de 60% des électeurs rouennais ne vont pas voter et c'est l'ancien président de région socialiste Nicolas Mayer Rossignol qui finit premier et creuse l'écart à 6 points devant l'écologiste. 13 points devant l'ancien patron de Paris Normandie . Dans la foulée, les socialistes et les écologistes déclarent qu'ils fusionnent. Après le confinement, fin mai, surprise : Jean-Louis louvel décide de jeter l'éponge. Le candidat arrivé 4éme. : le divers droite Jean -Francois Bures, qui lui a tout juste franchi la barre des 10 %, se retrouve donc challenger du socialiste. Et cela alors qu'il avait été désavoué par son propre camp avant le premier tour : LREM, LR, Agir, le Modem et le président de Région Hervé Morin avaient fait le choix de soutenir Jean-Louis Louvel.

Ecoutez l'analyse de Raphaël Tual, journaliste à 76 actu Copier

Autour de la table

, socialiste, avait récolté 29,51% des voix au premier tour. Il bénéficie du soutien de l'écologiste Jean-Michel Beregovoy et mène une liste d'union de la gauche. Jean-François Bures, divers-droite, a obtenu 10,16% des voix. Il est soutenu par la centriste Marine Caron et pourrait bénéficier d'un report de voix des électeurs de Jean-Louis Louvel (qui a renoncé à se présenter après le premier tour).

