Municipales à Rouen : "Le but n'est pas de faire rêver" pour Jean-Louis Louvel

Jean-Louis Louvel, en tête de la liste Rouen Autrement, aux municipales présentait son programme officiellement ce vendredi 21 février 2020. "Le but n'est pas de faire rêver, le but est de faire" a-t-il affirmé en développant ses propositions.

C'est un programme "concret et réalisable" assure Jean-Louis Louvel. "Le but n'est pas de faire rêver, le but est de faire" affirme le candidat aux municipales, tête de liste "Rouen autrement", entouré d'une partie de ses co-listiers. Priorité numéro 1 de l'entrepreneur rouennais : "Faire de Rouen une capitale verte européenne d'ici 2030". "C'est réalisable" promet-il, et après Lubrizol, "on n'a pas d'autre choix pour redonner de l'attractivité à la ville". En matière de mobilité, "il est temps qu'on soit ambitieux". Jean-Louis Louvel imagine une voie verte qui irait des Hauts de Rouen au Jardin des plantes.

Quant à savoir comme il définit le rôle de maire, l'homme d'affaires n'est pas loin. "Premier ambassadeur de sa ville", "animateur de sa ville", "manager de centre-ville", etc. Jean-Louis Louvel et ses colistiers qui défendent également - entre autres - la création d'une école de la deuxième chance à Rouen et une vision globale de la ville plus animée, plus propice au sport avec notamment un projet de piscine sur barge la Seine. Enfin, pour Jean-Louis Louvel, le maire "doit garder le dialogue avec sa ville. Il ne suffit pas de le dire juste avant la campagne, il suffit de le faire surtout après la campagne et de garder proximité et dialogue."

