Municipales à Rouen : les écologistes et les socialistes partent chacun de leur côté

Rouen, France

L'écologie a le vent en poupe et les Verts rouennais entendent bien en profiter. Comme au Havre, ils se lancent seuls dans la bataille municipale. Avec leurs 18,3% aux élections européennes, ils s'estiment en position de force face à leurs partenaires socialistes à la mairie. Et puis, les sujets de désaccord sont nombreux: le contournement autoroutier à l'est de Rouen ou encore le renforcement de la piste à l'aéroport de Boos pour accueillir davantage de vols commerciaux.

Après 5 ans de vie commune avec les socialistes, les Verts rouennais reprennent donc leur liberté. Et l'objectif est clairement affiché: gagner la mairie parce que "l'urgence est là. On n'a pas des dizaines d'années devant nous", explique Jean-Michel Bérégovoy, adjoint Vert à la Ville de Rouen. "On se sent un sentiment d'obligation", renchérit Cyrille Moreau, vice président à l'environnement à la Métropole.

Les Verts appellent tous ceux qui ont une fibre écolo à les rejoindre, les associations comme les jeunes qui marchent pour le climat. Cyrille Moreau, qui plaide pour un large rassemblement, fait son mea culpa. "Il y a 10 ans, j'étais un écologiste très militant qui considérait que les grandes entreprises, c'était pas bien. Maintenant, il faut qu'on soit tous ensemble mobilisés".

L'écologie n'appartient à personne parce que ça demande la mobilisation de tout le monde. Nicolas Mayer Rossignol

Mais les Verts ne sont pas les seuls à faire de l'urgence climatique une priorité de campagne. Le socialiste Nicolas Mayer Rossignol a lancé sa candidature ce vendredi 6 septembre en compagnie de quelques dizaines de membres de son collectif #FiersdeRouen. Il a décidé de le faire sous forme d'un pique-nique "zéro déchets", avec récipients en verre et couverts en bambou. Le lieu n'a pas non non plus été laissé au hasard. Il a choisi de se déclarer sur les quais rive gauche réaménagés en "prairie", pour mieux souligner les métamorphoses réalisées par l'actuelle municipalité.

"L'écologie n'appartient à personne parce que ça demande la mobilisation de tout le monde", déclare Nicolas Mayer Rossignol. Et son programme est ambitieux, très ambitieux. Un territoire sans pesticides ni plastiques et des émissions de gaz à effet de serre réduites de moitié. Le socialiste veut faire de Rouen la ville la plus agréable de France, où le monde entier viendrait voir à quoi ressemble la cité de demain.

Nicolas Mayer Rossignol est d'ailleurs très fier d'annoncer, parmi ses soutiens, la présence de Benoit Laignel, professeur à l'université de Rouen et membre du GIEC, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat. L'universitaire dit avoir été convaincu par ses mesures "concrètes et pas anxiogènes" pour lutter contre le réchauffement climatique.

L'entrepreneur Jean Louis Louvel fait également de l'écologie une priorité de campagne

"Tout le monde devient écolo, on ne peut être que content! Après, ce sera aux électeurs de retrouver les vrais écolos qui ont d'abord été les faiseurs d'alerte", dit Jean Michel Bérégovoy, militant de longue date, sur un ton un peu railleur. Côté bilan, les Verts se targuent d'avoir imprimé leur patte écologique à Rouen. Qu'il s'agisse de l'introduction du bio et de produits locaux dans les cantines scolaires, de la végétalisation des quais bas rive gauche ou de la démocratie participative dans les quartiers.

L'urgence écologique est décidément le thème majeur de ce début de campagne municipale à Rouen. L'entrepreneur Jean Louis Louvel, qui s'est déclaré candidat le 29 août sur France Bleu, en fait lui aussi une priorité.