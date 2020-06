Municipales à Rouen : qui est le nouveau maire Nicolas Mayer-Rossignol ?

Il était arrivé en tête au premier tour et a confirmé son avance au second tour. Nicolas Mayer-Rossignol a été élu maire de Rouen ce dimanche 28 juin 2020, avec un peu plus de 67% des voix. "Il y a une nouvelle génération et une envie citoyenne dans notre liste, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été élus, c'est une nouvelle page de l'histoire de Rouen qui s'ouvre", a déclaré "NMR" ce lundi matin sur France Bleu Normandie.

"Beaucoup d'humilité"

Nicolas Mayer-Rossignol a 43 ans. Après avoir fait l'École des Mines, Normale Sup' et Stanford (en Californie), cet ingénieur propose ses services à Laurent Fabius en 2007, alors qu'il est en poste à la Commission européenne. Il débarque alors à l'agglo, puis arrive au Conseil régional de l'ex-région Haute-Normandie. Quand Alain Le Vern démissionne en 2013, il prend sa place à la tête de la région.

Deux ans plus tard, après la fusion des régions, il est battu par Hervé Morin. Moins de 0,4% des voix les sépare. Il est recruté par Nutriset, une entreprise qui fabrique des produits nutritionnels à destination des pays pauvres.

Cinq ans plus tard, en 2020, le voilà donc arrivé à la mairie de Rouen, à la tête d'une majorité composé de socialistes, d'écologistes ralliés entre les deux tours et de communistes. Par ailleurs, il aime le tennis et la guitare et a remercié sa femme et ses deux filles à l'annonce des résultats dimanche soir.

Réécoutez l'interview de Nicolas Mayer-Rossignol lundi matin sur France Bleu Normandie Copier

"Il faut beaucoup d'humilité", a déclaré Nicolas Mayer-Rossignol ce lundi sur France Bleu Normandie au regard du taux d'abstention enregistré à Rouen (70%). Sa priorité : préparer la prochaine rentrée scolaire. Et promis, maintenant qu'il est élu maire, il ne délaissera pas son vélo pour la voiture de fonction qui va avec le titre : "J'ai toujours utilisé le vélo, depuis très longtemps", assure-t-il.