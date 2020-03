Municipales à Rouen : une attaque "de caniveau" dénoncée par le candidat Jean-Louis Louvel

À quelques jours du premier tour des élections municipales, le candidat à la mairie de Rouen Jean-Louis Louvel se dit visé par une lettre anonyme, l'accusant dans une histoire de malversations financières datant de plus de 30 ans. Une attaque familiale "de caniveau, voire d’égout" clame le candidat.

Aux côtés de sa compagne Delphine Louvel, le candidat soutenu par LR et LREM s'est dit "blessé" mais "déterminé à continuer jusqu'au bout."

"Il serait bon de se demander à qui profite le crime", grince Jean-Louis Louvel. Ce vendredi 6 mars 2020, le candidat à la mairie de Rouen (Seine-Maritime), soutenu par LREM et LR, a organisé en urgence une conférence de presse à sa permanence, place Saint-Marc à Rouen, car il se dit l'objet d'une attaque "de caniveau". À quelques jours du premier tour des élections municipales, celui qui brigue la mairie rouennaise est visé par une lettre anonyme, que France Bleu Normandie n'a pas pu consulter. Elle relate un épisode datant de plus de 30 ans, censé mettre en cause l'entrepreneur normand dans une affaire de malversations financières.

"On tombe dans les égouts en déterrant une affaire familiale." - Jean-Louis Louvel.

"On m'avait prévenu qu'il y aurait des coups sous la ceinture", glisse le candidat à la mairie rouennaise, accompagné par sa compagne, Delphine Louvel. "Mais là, on tombe dans les égouts en déterrant une affaire familiale".

L'objet de ce mouvement de panique : un article de presse datant d'il y a plus de 30 ans, évoquant Jean-Louis Louvel alors âgé de 19 ans. Son nom est alors associé à une magouille qu'il attribue à son frère Jean-Claude, de 20 ans son aîné. "Il m'a mis à la tête juridique d'une société au Havre, et a fait des malversations financières", détaille-t-il.

"Blessé" mais "pas dupe"

Qu'un tel document soit partagé à des journalistes à quelques encablures des élections municipales, c'est loin d'être un hasard pour le candidat. "Ce sont des méthodes de voyous, mais je ne suis pas dupe", lâche-t-il, sans donner son avis personnel sur l'organisateur de la fuite.

Même s'il s'affirme "blessé" par la résurgence d'une vieille "cicatrice familiale", le candidat crédité à 19% d'intentions de vote par notre sondage Ipsos/France Bleu Normandie/France 3 dit garder sa détermination.

Pour rappel, les élections municipales se tiennent les 15 et 22 mars prochains.

