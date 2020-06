Municipales à Royan : suivez le débat entre les quatre candidats

France Bleu La Rochelle organise un débat chaque matin de lundi à vendredi à l'occasion du second tour des municipales. Les candidats de quatre communes de Charente et Charente-Maritime échangeront entre 8h15 et 9h. Ce vendredi, place aux quatre têtes de liste à Royan.