Municipales à Sablé : réécoutez le débat Mareau - Leudière - Joulaud

Ils sont trois en lice pour le second tour des municipales à Sablé, le juin 28. Du jamais-vu depuis près de 50 ans. Nicolas Leudière, Marc Joulaud et Rémi Mareau ont débattu pendant 1h30 lors d'une rencontre organisée par les médias locaux. Une émission à réécouter ici.

Le second tour s'annonce serré à Sablé. Au premier tour des municipales, les électeurs ont choisi, dans cet ordre, Nicolas Leudière, Marc Joulaud et Rémi Mareau. Pour confronter leurs programmes et leurs approches sur les thèmes essentiels du prochain mandat, les trois têtes de liste ont débattu ce jeudi dans les locaux des Nouvelles de Sablé, avec la participation du Maine Libre, Ouest-France, via LMTV Sarthe et France Bleu Maine.

La santé

Les trois candidats sont d'accord sur le principe d'une maison de santé pour succéder à l'actuel centre médical. Mais où l'aménager ?

Les conséquences de l'affaire Fillon

Le procès a eu lieu mais le jugement n'est pas encore rendu. Quelles conséquences pour le maire sortant Marc Joulaud, qui comparaissait dans le procès Fillon et se représente ?

La sécurité

Faut-il recruter des policiers municipaux, installer des caméras supplémentaires ?

Les transports

Les trois candidats proposent des plans de construction de pistes cyclables. Quels montants d'investissement cela représente-t-il ? Le bus doit-il rester définitivement gratuit ?

Les commerce et les finances

Quelles mesures pour le commerce à Sablé, après la chute d'activité liée au confinement ? Quelle trajectoire pour les impôts et l'endettement de la ville ?

