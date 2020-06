Municipales à Sablé-sur-Sarthe : les trois candidats à la mairie débattent sur France Bleu Maine

Ils ont 1h30 pour convaincre les électeurs saboliens. Nicolas Leudière, Marc Joulaud et Rémi Mareau, candidats à la mairie de Sablé, débattent ce jeudi à 10 jours du second tour. Un débat à suivre en direct vidéo.

De mémoire de Sabolien c'est le scrutin le plus ouvert et indécis qu'on n'ait jamais vu. Les électeurs devront départager trois candidats au second tour des municipales, dimanche 28 juin. Nicolas Leudière, Marc Joulaud et Rémi Mareau confrontent leurs arguments et leurs projets ce jeudi dans un débat organisés par les Nouvelles de Sablé, Le Maine Libre, Ouest-France, LMTV et France Bleu Maine.

Un débat à suivre en direct vidéo sur cette page à partir de 14h30 ce jeudi. Il sera aussi diffusé sur notre antenne (105.7 FM à Sablé) ce vendredi à 19h.

Un rendez-vous d'autant plus important que le confinement a mis en pause les dynamiques de campagne et compliqué les échanges avec le population. A l'issue du premier tour, moins de 150 voix séparent les deux candidats arrivés en tête, Nicolas Leudière et Marc Joulaud. Or plus de 1 000 électeurs de moins se sont déplacés par rapport aux municipales de 2014.

Chacun des grands thèmes de la campagne sera abordé : la santé (construction d'une maison de santé), la sécurité (incivilités, police municipale et vidéosurveillance), les transports et l'environnement (bus, vélo, plantation d'arbres), le commerce et les finances de la collectivité.