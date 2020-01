Municipales à Saint-Avertin : le maire sortant, Laurent Raymond, candidat à sa propre succession

Saint-Avertin, France

Le maire sortant de Saint-Avertin, Laurent Raymond, annonce ce jeudi soir qu'il sera candidat à sa propre succession. Dans un communiqué, il précise que "l’écharpe de Maire, revêtue voici un peu plus d’une année, je l’ai portée avec simplicité, avec dignité et efficacité, avec mon sens de l’autre, par ma présence sur le terrain, ma disponibilité, mon écoute et la proximité entretenue avec chacune et chacun d’entre vous dans la plus grande confiance mutuelle et en toute sincérité. C'est pourquoi je souhaite renouveler cet engagement pour les 6 prochaines années".

Laurent Raymond avait été élu le 9 décembre 2018 après la démission de 70% du conseil municipal le 26 septembre 2018. Le maire de l'époque, Alain Guillemin, UDI, avait été débarqué en raison d'inquiétudes de l'équipe en place, autour de l'éventuelle candidature à la mairie de Saint-Avertin de la député UDI Sophie Auconie. Laurent Raymond avait été élu avec plus de 44% des voix.