Municipales à Saint-Avertin : premier tour ce dimanche

Saint-Avertin, France

On vote ce dimanche 2 décembre à Saint-Avertin pour élire le futur maire et sa future équipe après la démission de 70% du conseil municipal le 26 septembre dernier. Le maire de l'époque, Alain Guillemin, UDI, avait été débarqué en raison d'inquiétudes de l'équipe en place, autour de l'éventuelle candidature à la mairie de Saint-Avertin de la député UDI Sophie Auconie. Au total, 12.000 électeurs sont appelés aux urnes, un scrutin qui pourrait être marqué par une forte abstention.

Trois listes enregistrées en Préfecture

Saint-Avertin va donc changer de maire pour la 3ème fois en 4 ans. Des soubresauts politiques qui commencent sérieusement à agacer les électeurs, lassés par ces bisbilles internes. Trois listes, soit une liste de moins qu'en 2014, ont été déposées en Préfecture. Celle de Laurent Raymond, UDI, ancien adjoint et à l'origine de la démission des élus de la majorité fin septembre. Il a sur sa liste 22 élus démissionnaires dont le président du Conseil Départemental Jean-Gérard Paumier. On trouve celle de Philippe Lebot pour la gauche, il était déjà candidat en 2014. Enfin une 3ème liste est enregistrée, celle de Gérard Hoffman, sur laquelle on retrouve l'ancien maire Alain Guillemin en 3ème position, 2 adjoints et 2 conseillers municipaux, mais pas Sophie Auconie à l'origine de cette nouvelle élection. Chaque liste compte 33 noms pour 12.000 électeurs inscrits au total.

Les 12 bureaux de vote de Saint-Avertin seront ouverts de 8h à 18h.

Résultats 1er Tour 2014 :