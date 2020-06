Élections Municipales en Bretagne : "une fierté" réagit Hervé Guihard, le nouveau maire de Saint-Brieuc

Nouveau visage, et nouvelle couleur politique à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Hervé Guihard (DVG) a été élu maire lors du second tour des municipales, alors que la cité briochine était aux mains de la droite depuis 19 ans.

Hervé Guihard a recueilli 59,89 % des suffrages, face au candidat Modem Richard Rouxel (40,11%). "Une fierté, c'était pas si évident, il a fallu se battre plus fort et avoir des idées plus pertinentes" souligne l'ancien militant du Parti Socialiste. Selon lui, c'est l'union de l gauche qui a permis cette victoire à Saint-Brieuc : "nous avons été unis sur un triptyque qui fonctionne : urgence climatique, urgence sociale, et urgence démocratique" explique l'homme de 49 ans.

La première priorité du nouveau maire briochin sera les personnes âgées, isolées pendant le confinement, et qui risque de l'être aussi cet été.

Retrouvez le portrait d'Hervé Guihard sur francebleu.fr, ainsi que le résumé de la soirée électorale en Bretagne, et tous les résultats commune par commune.

L'interview d'Hervé Guihard sur l'antenne de France Bleu Armorique :