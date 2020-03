Municipales à Saint-Étienne : le projet phare d'Andrée Taurinya

"St-T la Citoyenne est une liste qui se propose de mettre en place un projet complètement innovant. Nous avons été très longtemps sur le terrain, depuis deux ans nous recueillons les besoins, les désirs des Stéphanoises et des Stéphanois dans des porte-à-porte, dans des rencontres avec les habitants, avec les associations. C'est comme ça que nous avons monté notre programme et c'est comme ça, c'est avec les habitants que nos comptons gérer la ville. St-T la Citoyenne c'est une liste où il n'y a pas de professionnel de la politique, il n'y a que des hommes et des femmes qui sont engagés, qui sont des militants engagés sur le terrain, dans leur immeuble, dans leur association, dans leur syndicat. Et ce que nous voulons tout au long du mandat, c'est un contrôle des citoyennes et des citoyens sur notre action, donc avec des référendums d'initiative citoyenne, avec la possibilité d'un référendum révocatoire si par exemple à mi-mandat, les habitants considèrent qu'on n'a pas rempli nos promesses, on pourra nous destituer".