Municipales à Saint-Étienne : le projet phare d'Olivier Longeon

"Notre vision de Saint-Étienne, la vision de la liste Le temps de l'écologie que je conduis, est de faire de Saint-Étienne une capitale verte en France et en Europe. Rendre Saint-Étienne visible et que chacun sache qu'à Saint-Étienne, il se fait des expériences qui sont utiles au quotidien pour tous les Stéphanois. Aussi bien de l'économie d'énergie, des énergies nouvelles, un peu plus de fraîcheur, un peu plus de verdure en ville... Pour nous notre projet phare sera le projet qui remplacera le parking des Ursules par un jardin, un jardin avec un miroir d'eau, avec de la verdure... rendre le centre-ville plus agréable. Et ce sera tellement exemplaire, tellement appuyé par exemple sur les transports en commun, que Saint-Etienne sera reconnue comme capitale verte et peut-être à nouveau comme capitale du cycle".