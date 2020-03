Municipales à Saint-Étienne : le projet phare de Gaël Perdriau

"Je dirais que le projet phare que je souhaite porter pour Saint-Étienne dans les six ans qui viennent, c'est la notion de bien-être social. Je pense que, à travers cette définition de la santé, telle que l'OMS la formule, nous répondons à toutes les attentes de nos concitoyens, qui finalement n'aspirent qu'à une chose : être heureux là où ils vivent. Et bien je suis convaincu que le rôle d'un maire et d'une équipe municipale, c'est d'atteindre cet objectif-là, ici à Saint-Étienne, en matière d'épanouissement personnel. Je pense au sport, à la culture, aux questions du quotidien, de propreté, de sécurité, et en faisant en sorte que dans toutes ces dimensions de la vie personnelle, associative, professionnelle, on puisse atteindre ce bien-être social, que j'ai envie que chaque Stéphanois connaisse dans notre ville".