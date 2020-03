Municipales à Saint-Étienne : le projet phare de Pierrick Courbon

"La mesure centrale que nous défendons dans le cadre de cette campagne électorale, c'est la gratuité des transports en commun à l'échelle de la métropole. C'est une mesure complète qui permettra de rendre du pouvoir d'achat aux Stéphanois, de faire reculer la place de la voiture en ville pour améliorer la qualité de l'air, de soutenir notre commerce de proximité, d'apaiser les relations sociales dans nos trams et dans nos bus. Surtout, pouvoir garantir le droit à la mobilité pour toutes et tous à l'échelle de la métropole, c'est un combat politique d'avenir que je suis fier de mener. Pour rendre possible cette mesure dont le coût sera de 25 millions d'euros par an, nous proposons une clé de financement en trois tiers : un tiers d'économies de fonctionnement sur des subventions versées par la métropole, un tiers de recettes nouvelles en mobilisant le versement mobilité des entreprises, un tiers de choix politiques forts en renonçant à des investissements que nous jugeons obsolètes, mauvais pour la planète ou injustes socialement. Ce que je demande aux Stéphanoises et aux Stéphanois de retenir, c'est que c'est une mesure ambitieuse pour dessiner la ville et les mobilités de demain, qui est finançable sans augmenter les impôts des familles, et dont les bénéfices à moyen et long terme sont beaucoup plus grands que ce que ça va coûter à la collectivité à l'instant T".