Municipales à Saint-Étienne : le projet phare de Romain Brossard

"Ce sont pas les élections municipales qui pourront changer le sort des travailleurs et des plus pauvres, car dans cette société capitaliste, ce sont les grands patrons et l'État qui ont réellement le pouvoir. Mais si des révolutionnaires parvenaient à diriger une municipalité, ça pourrait être un point d'appui aux mobilisations des travailleurs. Des travailleurs en lutte contre des licenciements ou pour des augmentations de salaires, des habitants et des instits en lutte contre la fermeture d'une école ou pour plus de personnel, des habitants d'un quartier en lutte contre des coupures de courant ou contre des expulsions locatives par exemple... tous ceux-là trouveraient à leurs côtés et de façon indéfectible et concrète la municipalité, qui pourrait les aider par des aides juridiques, par des locaux mis à disposition etc. Et ça, ça pourrait se faire sans tenir compte d'une prétendue neutralité, ou sans tenir compte de la légalité aujourd'hui qui va beaucoup plus dans le sens des riches que des plus pauvres. Nous ferions tout pour mettre en oeuvre une véritable démocratie ouvrière, en associant les travailleurs, les chômeurs, les retraités, avec ou sans papiers, français ou étrangers d'ailleurs, leurs associations et leurs syndicats. Alors si ce n'est pas ces élections qui peuvent changer notre vie, elles peuvent être un moyen d'exprimer notre colère, d'exprimer notre révolte, et pourquoi pas d'envoyer à la municipalité des gens qui sont sincèrement et réellement dans le camp des travailleurs".