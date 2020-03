Municipales à Saint-Étienne : le projet phare de Zahra Bencharif

"Mon projet phare pour une ville comme Saint-Étienne, qui est une ville ouvrière, une ville qui est très riche en associatif, où l'économie sociale et solidaire est quand-même le premier employeur, à l'échelle de la Loire mais aussi à Saint-Étienne, c'est sauver, développer, rassurer notre monde associatif en proposant la stabilité financière des subventions de la Ville sur trois ans. C'est-à-dire octroyer un budget de fonctionnement à chaque association pour une durée de trois ans, et on refait le bilan, et on recommence etc., de manière à ce que les gens ne pensent pas forcément systématiquement à chaque seconde, à chaque minute, au financement, mais qu'ils pensent plutôt terrain, projets, à ce qui peut être bénéfique pour leur terrain, à ce qu'ils peuvent apporter, qu'est-ce-que le partenariat avec telle ou telle entreprise, ville, structure, peut apporter à notre ville".