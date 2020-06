A 4 jours du second tour des élections municipales, focus sur la ville de Saint-Étienne. Avec un débat ce soir de 18h à 19h. Deux candidats qui s'affrontent : Gaël Perdriau le maire sortant qui rassemble la droite et le centre. En face Pierrick Courbon, représentant de l'union de la gauche.

Municipales à Saint-Étienne : le second tour en débat ce mercredi avec France Bleu et Le Progrès

Gaël Perdriau et Pierrick Courbon, candidats pour le second tour à Saint-Étienne

Il n'a manqué que 865 voix à Gaël Perdriau pour être élu des le 15 mars dernier. Avec 46.4 % des suffrages, il est arrivé largement en tête du premier tour. Il a recueilli deux fois plus de voix que son challenger le socialiste Pierrick Courbon et ses 21.3%. Et même si ce dernier se présente désormais sous les couleurs d'une union de la gauche, bénéficiant du ralliement des écologistes et du PRG, sans mobilisation des abstentionnistes, mathématiquement, le compte n'y est pas.

Sauf qu'entre temps, la crise du coronavirus est passée par la. Avec ses polémiques sur la réouverture des écoles, les marchés, les pistes cyclables éphémères ou la distribution de masques. Des débats parfois des animés à Saint-Étienne.

Cette campagne électorale a été particulière, très longue, très dure, et elle laisse des traces : Pierrick Courbon perd la numéro deux de sa liste. Fatiguée par ses dernières semaines, elle jette l'éponge à quelques jours du second tour.