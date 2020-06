La campagne des municipales reprends après 3 mois de crise sanitaire. A Saint-Etienne, l'opposition de gauche et les écologistes s'allient pour tenter de battre le maire sortant.

Municipales à Saint-Etienne : les écologistes se rallient à la gauche pour le second tour

Les stéphanois auront donc le choix entre deux bulletins de vote pour élire leur maire le 28 juin prochain. La tête de liste de "Saint-Etienne Demain", Pierrick Courbon veut miser sur sa fusion avec Olivier Longeon du "Temps de l'écologie" pour une victoire au second tour.

Une union plutôt logique, même si la relation entre les deux stéphanois a connu des haut et des bas. En septembre dernier, six mois avant le premier tour, les deux élus d'opposition se réunissent pour créer le collectif Saint-Etienne Demain. Cela laisse présager d'une candidature commune entre la gauche et les écologistes.

En octobre 2019, Olivier Longeon avait pourtant choisi de partir seul

Mais à peine quelques semaines plus tard, Olivier Longeon se lance seul dans la course à la mairie. Pour lui "les conditions d'une union à gauche ne sont pas réunies". Le très bon score des verts aux Européennes le pousse également à tenter sa chance.

Finalement le 15 mars dernier Olivier Longeon ne récolte que 12% des voix et se fait doubler par Pierrick Courbon qui arrive 2ème avec un score 21%.

Les deux candidats fusionnent donc leurs listes, mais "tout en gardant leurs identité et leurs projet phare" comme la gratuité des transports ou la démolition du parking des Ursules.

Leur objectif commun est avant tout d'empêcher Gaël Perdriau d'enchainer sur un deuxième mandat tout en proposant un projet écologiste et social pour Saint-Etienne.