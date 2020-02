Municipales à Saint-Étienne : les propositions de Pierrick Courbon pour "une démocratie locale vivante"

Le candidat de la gauche à Saint-Étienne a détaillé son programme pour les élections municipales du 15 mars prochain. Il propose notamment plus de démocratie participative au niveau local.

Pierrick Courbon, la tête de liste du groupe de gauche Saint-Étienne Demain vient de dévoiler l'intégralité de son programme. La proposition phare dans sa campagne est la gratuité des transports en commun.

Sur le volet démocratique, le candidat propose aussi d'impliquer les stéphanois dans la politique de leur ville : "Les citoyens et les citoyennes, au delà du bulletin qu'ils glissent dans l'urne tous les cinq ou six ans, peuvent se sentir acteurs en continu de ce qu'il se passe dans leur ville et dans leur quartier."

Il veut par exemple instaurer des consultations citoyennes ouvertes à tous "y compris aux résidents étrangers, pour que chaque stéphanois puisse avoir son mot à dire sur des grands choix d'investissement."

Ces votations citoyennes "n'auront pas de valeur juridique mais elles engageront le conseil municipal sur le plan moral, et nous en respecteront les décisions" promet Pierrick Courbon. Il explique également qu'il voudrait faire dans la Bourse du travail une "Maison citoyenne", un lieu où pourront se dérouler des débats et des votes citoyens.