Municipales à Saint-Étienne : les propositions des candidats pour les écoles

France Bleu Saint-Étienne Loire continue son tour d'horizon des thèmes phares de la campagne après les commerces, l'écologie et de la sécurité, les transports, place aux écoles : comment améliorer leur état et le quotidien des enfants ainsi que des personnels ?

Comment les améliorer les écoles à Saint-Étienne ? Question posée aux huit listes en lice à Saint-Étienne.

Sophie Robert, Saint-Étienne, c'est nous (Rassemblement national)

Il manque des Adsem. Il en faudrait une par classe et c'est quelque chose qu'on surveillera. Vu la forte population d'enfants issus de l'immigration qui pour beaucoup ne parlent le français qu'à la fin du CP, les personnels des écoles demandent qu'il y a ait à nouveau des études surveillées et nous le mettrons en place. Il y a aussi un problème de budget. Le budget par élève n'est pas suffisant. Aujour'dhui il est 37 euros pour les élèves de primaire. 38 euros pour les maternelles et c'est trop peu. Les enseignants nous ont expliqué qu'ils devaient faire des calculs d'apothicaire pour pouvoir se fournir. Donc nous augmenterons l'allocation par élève de 25 à 30%.

Pierrick Courbon, Saint-Étienne demain (PS)

Deux propositions majeures car nous sommes dans le cœur des compétences municipales. Nous faisons le constat que les écoles du centre-ville sont saturées donc nous proposons l'installation d'un nouveau groupe scolaire en centre ville qui pourra peut-être prendre place sur le site de la Charité. Nous voulons renforcer les moyens humains et prenons un engagement fort c'est celui de mettre une Adsem supplémentaire par école maternelle. Cela répond à un véritable besoin pour les enfants et pour les professionnels qui travaillent. Il faudra aussi travailler à la création de nouvelles places de crèche. Nous proposons 100 places supplémentaires à l'horizon 2026.

Andrée Taurinya (LFI)

Les écoles à Saint-Étienne sont dans un état pitoyable. On s'en est rendu compte en discutant avec les enseignants et les parents d'élèves. Donc il faut mettre en place un plan de rénovation des écoles. Ensuite il faudra augmenter la part du budget allouée annuellement à chaque élève. La dotation est très basse à Saint-Étienne. On veut aussi réfléchir avec les enseignants aux regroupements d'écoles. Nous pensons que les petites structures sont plus proches de l'humain, plus facilement gérables et elles permettent aux enfants de rentrer plus facilement dans les apprentissages.

Romain Brossard, Faire entendre la voix des travailleurs (Lutte ouvrière)

La situation des écoles et des crèches est catastrophique. Dan les quartiers populaires, le gouvernement a fait des classes de CP et CE1 à 12 ce qui fait que les autres classes se retrouvent à 30. Il y a des locaux dégradés, des écoles où les dégâts liés à la grêle de juillet ne sont toujours pas réparés. La mairie ne met pas les moyens qu'il faut pour tout cela. Une mairie menée par des révolutionnaires serait indéfectiblement aux côtés des mobilisations. A l'école Gaspard Monge, il y a eu il y a quelques mois une mobilisation de parents avec des instits contre la dégradation. La mairie se devrait d'être au côté de ces mobilisations là car ce n'est que comme cela qu'on peut réellement améliorer le sort des écoles, des crèches aussi bien du point de vue de ceux qui y travaillent que des usagers.

Patrick Revelli, Saint-Étienne avant tout (LaREM)

Juste au-dessus de chez moi j'ai une école primaire. Récemment la cour a été refaite, en goudron, parfaite, nickel. Mais on en a pas profité pour planter un arbre. Je trouve que c'est dommage. On aurait pu en profiter pour repeindre la façade. Il y a des barres rouillées. Il faut refaire le rideaux. Quand on fait quelque chose, c'est un pansement sur une jambe de bois. On ne va pas au bout des choses. Je veux me poser, réfléchir et être visionnaire. La famille de mon épouse est dans l'enseignement. Ma fille est enseignante. Je sais très bien les difficultés des professeurs parce qu’on ne les aide pas assez. Je serai donc très à l'écoute de ce monde là.

Olivier Longeon, Le temps de l'écologie (EELV)

Il y a un vrai retard sur le écoles. Beaucoup sont en mauvais état et beaucoup sont saturées. C'est le propre de beaucoup de grandes villes mais Saint-Étienne particulièrement. Notre liste a fixé comme objectif de faire écoles-oasis. D'abord refaire les écoles pour qu'elles soient plus plaisantes à l’intérieur et puis faire des écoles avec plus de verdure dans les cours, moins de goudron. Des écoles plus fraiches quand les beaux jours arrivent. On voit qu'on a des records de températures dès le mois de février et nous voulons offrir aux enfants une meilleure qualité de vie dans les écoles aggrandies, rénovées, restaurées. Nous relancerons le projet "Ecole et design" qui avait été fait sous de précédentes mandatures.

Zahra Bencharif, Réinventons Saint-Étienne (Parti radical de gauche)

Il y a pas mal de soucis et notamment l’accessibilité. Je vais vous donner le cas de l'école en haut de Villeboeuf qui est totalement inaccessible. Il y a des petits escaliers à l'entrée. Quand vous êtes en poussette et avec des enfants, c'est impossible d'y accéder. Quand il neige encore moins. C'est une source d'accidents et ce n'est pas pratique du tout. Il faut se pencher sur la gratuité des transports vers les lieux culturels. Quand l'école a des petits moyens pour se payer un spectacle, si on ajoute le transport, les moyens ne sont plus là.

Gaël Perdriau, Préférons le défi (LR)

Je prends l'engagement de doubler l'investissement de construction et de rénovation des écoles municipales et le porter à 40 millions d'euros. Je souhaite également accompagner ce qui se passe dans le foyer familial qui est de la responsabilité des parents, à l'école qui est de la responsabilité de l’État mais de celle de municipalité en ce qui concerne les équipements et les infrastructures également dans le temps périscolaire. Je prends l'engagement de continuer à soutenir les structures d'éducation populaire et de construire 5 nouveaux centres sociaux, à Montreynaud, à Terrenoire, à Solaure, à Beaubrun mais également dans le quartier de la Terrasse.