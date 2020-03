Pierrick Courbon et Olivier Longeon sont parvenus à un accord pour le second tour des élections municipales à Saint-Étienne. Ils ne souhaitent pas pour l'instant communiquer plus, estimant que le temps n'est pas celui de la politique avec la pandémie de coronavirus.

Municipales à Saint-Étienne : Pierrick Courbon et Olivier Longeon font liste commune pour le second tour

Les tractations ont abouti entre Pierrick Courbon et Olivier Longeon après le premier tour des élections municipales à Saint-Étienne. Les candidats socialiste et écologiste sont parvenus à un accord et à une fusion de leurs listes en vue du second tour, qui est reporté au mois de juin en raison de l'épidémie de coronavirus.

La nouvelle liste a été déposée mardi en préfecture de la Loire, "comme nous aurions dû le faire en temps normal", commente Pierrick Courbon. Il précise toutefois que la communication autour de cette liste interviendra plus tard, que le temps est pour l'instant "au respect des consignes sanitaires et à la protection des personnes, le temps politique reviendra plus tard".