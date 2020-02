Municipales à Saint-Étienne : Pierrick Courbon et ses 58 colistiers veulent répondre à trois urgences

À un mois du premier tour des municipales, la liste Saint-Étienne Demain organisait lundi son grand meeting de campagne autour du conseiller municipal d'opposition Pierrick Courbon. Le candidat soutenu par six formations de gauche a présenté les grandes lignes de son programme et ses 58 colistiers.

Saint-Étienne, France

Il reste environ un mois avant le premier tour des élections municipales, et dans le sprint final, les candidats dévoilent leurs programmes et leurs listes. C'était le cas lundi soir au forum du Technopole à Saint-Étienne pour Pierrick Courbon, tête de liste de Saint-Étienne Demain. Le conseiller municipal socialiste a tenu à mettre en avant le travail collaboratif et de rassemblement mené par l'association Saint-Étienne Demain ces derniers mois.

Le collectif avant tout

Devant les 600 personnes recensées dans la salle par les organisateurs, les différents soutiens et membres de la liste Saint-Étienne Demain se succèdent sur l'estrade du Forum du Technopôle pour expliquer pourquoi ils ont décidé de rejoindre l'association. Qu'ils soient déjà engagés en politique ou non : 34 des 58 colistiers de Pierrick Courbon sont issus de la société civile. Ils sont nombreux à venir de l'enseignement (Pierrick Courbon est professeur d'anglais), mais aussi des domaines de la santé, la culture, la vie associative et sportive etc. Quelques uns sont encore étudiants, d'autres à la retraite, pour une moyenne d'âge de 51 ans.

Le point commun entre toutes les interventions ce lundi soir - au-delà du fait que les trois minutes imparties sont presque systématiquement dépassées - c'est la volonté de rappeler que le projet porté par la liste Saint-Étienne Demain est un projet collectif et rassembleur, "le plus large possible", répètent les colistiers. Face à la diversité des listes de gauches pour le scrutin stéphanois (EELV, Lutte ouvrière, St-T la Citoyenne), "on est les premiers navrés", commente la socialiste Isabelle Dumestre, en huitième position sur la liste de Saint-Étienne Demain. Elle poursuit : "à Saint-Étienne Demain, c'est là qu'il y a le plus de partis de gauche rassemblés". Six formations de gauche soutiennent en effet la liste : À gauche autrement, Génération.s, le Parti socialiste, le Parti communiste français, Place publique et les Radicaux de gauche.

Solidarité, écologie et démocratie

La tête de liste, Pierrick Courbon, a suffisamment répété ces derniers mois que la gauche devait être unie pour faire face à la candidature du maire sortant Gaël Perdriau. "Il gouverne seul, nous avons la force du collectif", commente le député Génération.s de la Loire Régis Juanico, numéro trois sur la liste. "Je sais bien qu'on est tous à dire 'le leadership c'est pas non plus le top', oui, mais à un moment il faut arrêter, il faut des gens qui incarnent", lance finalement l'ancien porte-parole de la Confédération paysanne Laurent Pinatel, qui soutient Saint-Étienne Demain mais n'apparaît pas sur la liste. Et aux yeux de l'agriculteur ligérien, Pierrick Courbon est le "capitaine" parfait.

Alors, après plus d'une heure d'interventions de ses soutiens et colistiers, Pierrick Courbon intervient à son tour sur l'estrade du Forum du Technopôle, pour défendre les "trois piliers" du programme qu'il porte : solidarité, écologie et démocratie. "Ces enjeux sont, dans une ville comme Saint-Étienne, fondamentalement liés", détaille la tête de liste de Saint-Étienne Demain, "parce que c'est toujours les plus modestes qui souffrent en premier, qui sont les premières victimes de la dégradation de notre environnement; ce sont toujours les plus modestes qui souffrent de l'étouffement progressif de notre système démocratique".

Pour répondre aux trois "urgences" définies par Saint-Étienne demain, Pierrick Courbon et ses 58 colistiers proposent entre autres, la gratuité des transports en commun à Saint-Étienne, la création d'une nouvelle école sur le site de la Charité, ou encore d'un centre médical municipal. Mais aussi la mise à l'abri dans des bâtiments municipaux des migrants en précarité.