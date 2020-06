Municipales à Saint-Étienne : Pierrick Courbon rajoute 42 mesures à son programme en réponse à la crise

Pierrick Courbon, le candidat de la gauche à Saint-Étienne a présenté 42 nouvelles mesures d'urgence et de relance suite à la crise du coronavirus. Des propositions qu'il promet de mettre en oeuvre dès le mois de juillet s'il est élu le 28 juin.

Pour lui, il fallait réagir après cette pandémie et l'intégrer dans un programme politique pour l'avenir : "Qui aurait pu penser il y a encore trois mois que la priorité de la population était de constituer un stock communal de masques ? Nous le proposons en cas de rebond épidémique. Ou de généraliser les distributeurs de gels hydroalcoolique dans les lieux publics et les espaces publics ? Ce sont des choses que personne ne pouvait prévoir. Et nous nous engageons parce qu'on sait qu'on vient de traverser une crise et malheureusement il y en aura d'autres. Notre ville comme notre pays étaient mal préparés, insuffisamment préparés. Nous voulons poser les bases d'une ville davantage résiliente en cas de crise sanitaire." explique-t-il.

Un bon d'achat de 50 euros en monnaie locale

Parmi ses propositions, une aide financière à destination de tous les habitants de Saint-Étienne, pour relancer la consommation dans les commerces de proximité. Elle prendrait la forme d'un bon d'achat de 50 euros, pour tous les stéphanois de plus de 18 ans, dans la monnaie locale le Lien.

Une mesure tout de même coûteuse... Une dépense de 6 millions d'euros que Pierrick Courbon assume : "C'est une somme significative, mais rapportée au budget de la Ville de Saint-Étienne, cela reste tout à fait soutenable. Six millions d'euros, c'est le montant du désendettement réalisé par la Ville en 2019. Nous venons de traverser une guerre sanitaire. Nous somme donc dans une situation d'économie d'après-guerre. Et dans une économie d'après-guerre nous assumons de donner la priorité à la relance de l'économie par le soutien à la consommation et au pouvoir d'achat plutôt qu'au désendettement."