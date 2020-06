Municipales à Saint-Étienne : réécoutez le débat du second tour avec France Bleu et Le Progrès

Pierrick Courbon et Gaël Perdriau, candidats à Saint-Étienne

Les deux hommes ont évoqué leurs plans de relance de l'économie : un système de bons d'achat locaux pour Pierrick Courbon (50 euros à dépenser dans les commerces stéphanois) ; des subventions et des emprunts facilités via Saint-Étienne Métropole à hauteur de 300 millions notamment à destination des communes pour Gaël Perdriau.

La question de la sécurité a également été abordée : alors que Gaël Perdriau veut mettre en place une brigade dans les transports en commun, Pierrick Courbon propose de redéployer la police municipale dans les quartiers.

Les candidats ont également débattu du projet Idex et de la fusion des universités de Lyon et de Saint-Étienne. Ils se sont également affronté sur la gestion de la crise du coronavirus par la municipalité ou les ralliements et fusions dans l'entre-deux-tours.

Les thèmes du débat :

Le bilan du premier tour et les fusions d'entre-deux-tours

Une campagne électorale perturbée et la gestion de la crise

Comment relancer l'économie ?

La santé

L'université Jean-Monnet

La sécurité