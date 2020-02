Ce vendredi, quatre candidats aux élections municipales de Saint-Jean-de-Luz s'affrontent, à trois semaines du premier tour, dans le cadre d'un grand débat organisé par France Bleu Pays Basque, Sud-Ouest et France 3 Euskal Herri.

Municipales à Saint-Jean-de-Luz : le débat de France Bleu Pays Basque, France 3 Euskal Herri et Sud-Ouest

De gauche à droite : Manuel de Lara, Jacqueline Uhart, Pascal Lafitte et Jean-François Irigoyen

France Bleu Pays Basque, Sud Ouest et France 3 Euskal Herri organisaient ce vendredi à Ustaritz le second débat public sur les enjeux des élections municipales. Ce vendredi 21 février entre 18h et 20h, les quatre têtes de liste sont interviewés par les journalistes des trois médias :

Jean-François Irigoyen, "Saint-Jean passionnément"

"Saint-Jean passionnément" Manuel de Lara, "Un nouvel élan pour Saint-Jean-de-Luz"

"Un nouvel élan pour Saint-Jean-de-Luz" Pascal Lafitte, "Herri Berri"

"Herri Berri" Jacqueline Uhart, avec Lutte Ouvrière

Ils répondent aux questions de Paul Nicolaï (France Bleu Pays Basque), Vincent Dewitte (Sud Ouest) et Emmanuel Clerc (France 3 Euskal Herri) entre 18h et 20h sur de nombreuses thématique : l'urbanisme, le logement, la mobilité, la fiscalité, etc.

Le débat à écouter en direct