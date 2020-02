Municipales à Saint-Jean-de-Luz : LREM retire son soutien à Jean-François Irigoyen

Saint-Jean-de-Luz, France

C'est par un sobre communiqué que le comité local de la République en Marche a fait savoir sa décision ce vendredi matin :

"Le comité départemental d'investiture LaREM avait statué en faveur d'un soutien à la candidature de Jean-François Irigoyen. Cette décision avait été prise après un accord conclu au mois d'octobre, accord fixant un nombre précis de marcheurs dans sa liste. A quelques semaines des élections, Jean-François Irigoyen revient sur cet accord. Le mouvement LaREM prend acte de cette décision regrettable et déloyale, et retire son soutien à la liste présentée par Jean-François Irigoyen." Et le communiqué d'ajouter "qu'aucun candidat présent sur cette liste ne pourra se prévaloir de représenter LaREM lors de ce scrutin".

Joint par France Bleu Pays Basque, Laurent Blanquer, l'animateur du comité local LREM Saint-Jean-de-Luz Sud Pays basque, précise que le parti ne soutiendra aucun candidat dans la ville. "A quelques semaines des élections, il est extrêmement difficile d'avoir un autre positionnement. Cette décision de revenir sur cet accord, elle intervient au moment où le paysage politique local est figé."..."La République en Marche ne donnera aucune consigne de vote et chaque marcheur mettra en conscience le bulletin qu'il considère être en conformité avec ses valeurs".