Municipales à Saint-Jean-de-Maurienne : le Rassemblement National peut-il l'emporter ?

Ils sont trois candidats cette année à s'affronter pour ces municipales à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Le maire sortant et élu depuis 2008, Pierre-Marie Charvoz, le conseiller municipal d'opposition Philippe Rollet et la conseillère régionale Marie Dauchy. En cas de victoire de cette dernière, l'élection marquerait un tournant dans l'histoire de la commune, à savoir l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Nous avons donc posé la question aux candidats : le Rassemblement National, qui y présente pour la première fois un candidat, peut-il réellement l'emporter à Saint-Jean-de-Maurienne ?

Pierre-Marie Charvoz préfère se concentrer sur son bilan

Le maire sortant Pierre-Marie Charvoz, qui brigue un troisième mandat consécutif, déclare ne pas s'y préoccuper. "Aujourd'hui moi je n'ai pas de leçon à donner ni de commentaire particulier à faire par rapport aux autres candidats. Ce qui prime avant tout c'est que j'ai un bilan." Bilan qu'il juge d'ailleurs "excellent".

Le candidat sans étiquette mais investi par La République en Marche s'appuie notamment, selon lui, sur le désendettement de sa commune de 43%, l'installation de caméras de surveillance, la création d'une vingtaine de commerces mais surtout : "_il y a deux choses qui ressortent quand je parle avec les habitants. La première c'est qu'_on me remercie de ne pas avoir augmenté les impôts et la deuxième c'est que Saint-Jean est une commune où il fait bon vivre."

"Le RN vient par opportunisme" dénonce Philippe Rollet

Dans cette course à la mairie, il y a également Philippe Rollet, agent SNCF à Modane et conseiller municipal d'opposition. Il était déjà candidat en 2014. Dans sa liste sans étiquette on trouve des élus de la municipalité sortante et l'un de ses objectifs prioritaires en cas de victoire serait d'éviter que "Saint-Jean-de-Maurienne ne devienne un désert médical".

Je n'imagine pas voir l'idéologie RN s'installer dans un milieu montagnard comme le nôtre—Philippe Rollet, candidat

Au sujet de la candidature du Rassemblement National Philippe Rollet en est certain, "les montagnards ont une mentalité d'entraide, de soutien. Quand on croise des gens en difficulté en montagne, on leur tend la main. Je n'imagine donc pas voir l'idéologie RN s'installer dans un milieu montagnard comme le notre." Philippe Rollet qui, "n'imagine pas un instant être troisième" lors du premier tour, se dit "touché" quand il voit "le RN qui vient par pur opportunisme car on a une équipe majoritaire très faible et qui a loupé un certain nombre de sujets."

Marie Dauchy assure être "le renouvellement"

La dernière candidate est donc Marie Dauchy, investie par le Rassemblement National et soutenue par La Droite Populaire. Agée de 33 ans, c'est la plus jeune des trois candidats. Conseillère régionale depuis 2016, elle l'assure "je suis le renouvellement, j'assume pleinement mes convictions. A Saint-Jean on a un maire aux manettes depuis 12 ans, je pense qu'il est temps de tourner la page."

Je pense qu'il est temps de tourner la page—Marie Dauchy

Dans son programme on trouve 89 mesures et une priorité : redynamiser le centre ville. Pour cela "j'aimerais mettre 80% des parking en zone bleue, organiser des spectacles dans la rue mais aussi inciter les nouveaux commerçants à s'implanter dans la commune en les exonérant d'impôts pendant les trois premières années."

En tout cas Marie Dauchy compte bien surfer sur la vague des dernières élections européennes. Le parti de Marine Le Pen a terminé en tête avec 27% des voix à Saint-Jean-de-Maurienne.