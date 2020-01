Municipales à Saint-Jean-de-Maurienne : Pierre-Marie Charvoz à nouveau candidat

Saint-Jean-de-Maurienne, France

C'est officiel, le maire sortant de Saint-Jean-de-Maurienne est candidat pour les élections municipales de mars prochain. Pierre-Marie Charvoz a annoncé sa décision ce mercredi. Il inaugurera son local de campagne samedi et doit annoncer sa liste "dans les prochains jours". Côté programme, il avance deux axes principaux : "une gestion raisonnée des finances de la ville et le vivre-ensemble".

Le maire sortant est investi par La République en Marche et prévoit une liste regroupant "des personnes de droite et de gauche". Il affirme avoir tardé pour annoncer sa candidature car il voulait "souhaiter les vœux du nouvel an aux habitants en tant que maire et non en tant que candidat" et qu'il voulait attendre d'avoir totalement implanté son activité professionnelle à Saint-Jean-de-Maurienne. Il travaillait jusque-là partiellement à Annecy.