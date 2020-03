Municipales à Saint-Lô : quadrangulaire possible mais triangulaire probable pour le second tour

La conseillère municipale Emmanuelle Lejeune crée la surprise à Saint-Lô. Sa liste sans étiquette "Pour Saint-Lô", issue du rapprochement au cours du mandat avec d'autres opposants, arrive en tête du premier tour de l'élection municipale devant celle du maire sortant divers droite François Brière. Elle réunit 33,93% des suffrages exprimés (1676 voix) contre 31,83% (1572 voix) pour le sortant et sa liste sans étiquette "Les Saint-Lois au coeur de l'action".

La liste de gauche, conduite par le socialiste Jean-Karl Deschamps, ancien chef de file de l'opposition, arrive en troisième position avec 23,71% (1171 voix). Le conseiller municipal d'opposition LR Philippe Villeroy et sa liste "L'Energie du renouveau" ferment la marche avec 10.53% des suffrages exprimés (520 voix).

Comme dans beaucoup de communes, le taux de participation des électeurs Saint-Lois a chuté : 38,2% ce dimanche, contre 58,42% au premier tour de l'élection municipale à Saint-Lô en 2014.

Pas d'alliance pour Emmanuelle Lejeune

Pour Emmanuelle Lejeune, ce résultat est le fruit de "nombreux mois d'échanges pour bâtir le projet avec les Saint-Lois. Ils ont compris la richesse de cette équipe, dont je suis très fière". L'ancienne colistière du maire précédent François Digard est aujourd'hui à la tête d'une équipe transverse qui réunit des conseillers de l'opposition de gauche et écologiste mais aussi des anciens adjoints de François Brière. Pas question pour elle de faire alliance avec d'autres listes avant de conclure : "j'appelle les autres têtes de liste à leur responsabilité".

François Brière regrette les ambiguités et la langue de bois

"Le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances" reconnait le maire sortant François Brière, qui regrette la faible participation due notamment au contexte du coronavirus. Il appelle "à la mobilisation pour le second tour", qu'il espère avec "plus de débat, pour lever les ambiguités. La clarté a manqué chez nos concurrents. Il y a une ambiguité sur le positionnement politique d'Emmanuelle Lejeune parce que c'est la liste de la République en marche sur Saint-Lô, il faut le dire. Certains ont aussi promis des choses non finançables, non réalistes et utopiques. Il faut sortir de la langue de bois." Il refuse lui aussi une alliance avec une liste.

Jean-Karl Deschamps et sa liste au second tour ?

Pour Jean-Karl Deschamps, à la tête de la liste de gauche, "il y a forcément de la déception. On nous situait entre 20 et 27% des voix. On est à 23,71%. C'est pas mal en un mois et demi de campagne, mais c'est un peu décevant". L'ancien chef de file de l'opposition, qui ne s'était pas présenté en 2014, a réuni ces colistiers ce dimanche soir pour décider s'ils se maintiennent ou non pour le second tour. "Ce qui est évident, c'est que les idées que nous portons, devront être présentes au deuxième tour", assure-t-il mais "notre décision ne sera annoncée que lorsque nous aurons la certitude que le second tour aura bien lieu"

Philippe Villeroy déçu et "pas emballé" par un second tour

Du côté du conseiller municipal d'opposition, Philippe Villeroy , c'était un mélange de "colère et déception" ce dimanche soir à l'annonce des résultats. "La campagne a été difficile. Ce résultat, je le désapprouve mais je ne suis pas surpris. J'avais une liste très compétente mais pas connue. Je n'ai pas fait dans le clinquant". Mathématiquement, sa liste peut se maintenir pour le second tour. La décision sera prise lundi soir par l'ensemble des colistiers. "Certains sont motivés. Moi je ne suis pas très emballée. Je sais ce que c'est d'être conseiller municipal d'opposition mais j'assumerai le choix collectif". Il rejette toute idée de discussion avec une autre liste.