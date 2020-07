Municipales à Saint-Lô : Emmanuelle Lejeune officiellement élue maire

Emmanuelle Lejeune a officiellement été élue maire de Saint-Lô lors du conseil municipal d'installation dimanche 5 juillet 2020. Une semaine après le second tour des élections, elle devient la première femme à la tête du chef-lieu de la Manche.

La longue page des élections municipales se tourne ce dimanche 5 juillet 2020, près de 4 mois après le premier tour. Emmanuelle Lejeune est devenue officiellement la première femme à la tête de Saint-Lô peu après 11h, avec 24 voix sur 33 (9 blancs), elle qui avait créé la surprise en arrivant en tête du premier tour, devant le maire sortant François Brière, puis en maintenant sa position de leader lors du deuxième tour.

Sa liste sans étiquette "Pour Saint-Lô", issue à l'origine du rapprochement des différentes oppositions durant le mandat 2014-2020, avait obtenu 43,56% des voix et 24 sièges au conseil municipal.

Jamais encartée, au conseil municipal depuis 2008

Emmanuelle Lejeune, mariée et mère de trois enfants, a grandi dans le centre-ville de Saint-Lô. Enseignante depuis 1998, elle est devenue conseillère pédagogique et est entrée au conseil municipal de la deuxième plus grande ville de la Manche en nombre d'habitants en 2008.

Âgée de 44 ans, elle n'a jamais eu de carte dans un parti politique.