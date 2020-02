Municipales à Saint-Lô : Mathieu Johann rejoint la liste d'Emmanuelle Lejeune

Saint-Lô, France

"Je ne voulais pas revivre le même traumatisme"

Même si Mathieu Johann n'est pas encarté, il a été élu conseiller municipal auprès du maire actuel, François Brière puis il a démissionné en cours de route. Tout comme six autres élus.

Direction l'opposition pour ces élections municipales 2020. L'ex star-académicien ne s'est pas lancé dans la bataille des municipales sans réfléchir :"je ne voulais pas revivre le même traumatisme (...) il a fallu des mois de discussion avec Emmanuelle Lejeune, on a appris à se connaître, à se faire confiance...". La question de la crédibilité ne se pose pas pour Mathieu Johann : "le temps des partis est terminé, c'est devenu has been, on a envie de voter pour des idées et des projets. Une chose est claire, Saint-Lô n'avancera pas tant que François Brière sera maire".

"Œuvrer en faveur de la culture à Saint-Lô"

Il se présente comme "un mec de Saint-Lô qui aime sa ville", il ne voit pas "la politique comme un métier". D'ailleurs, il est manager et producteur. Mathieu Johann annonce au micro de France Bleu Cotentin, vouloir "œuvrer en faveur de la culture à Saint-Lô", si Emmanuelle Lejeune lui pose la question. Un poste d'adjoint à la culture, qui lui permettrait d'allier "passion et engagement".

Il ne se représentera pas au Conseil Départemental en 2021

"Je ne me représenterai pas au Conseil Départemental en 2021, c'est un fait. Mais si les saint-lois nous font confiance aux municipales de 2020 avec Emmanuelle Lejeune, je continuerai cette carrière politique fièrement . Sinon, je passerai à autre chose, _je ne compte pas sur la politique pour vivre._"

Les autres candidats déclarés

François Brière, le maire sortant divers droite, brigue un second mandat. Il l'a annoncé mardi 21 janvier. Il présentera sa liste mi-février, une liste renouvelée pour moitié. François Brière est élu municipal à Saint-Lô depuis 1995.

Jean-Karl Deschamps, ancien chef de file de l'opposition saint-loise, se lance lui aussi dans la bataille des municipales à Saint-Lô, à la tête d'une liste de sensibilité de gauche. Il a été conseiller municipal de Saint-Lô de 1995 à 2014