Municipales à Saint-Lô : nouveau débat entre les candidats avant le second tour

Ce mardi 16 juin, à douze jours du second tour des élections municipales, France Bleu Cotentin, Ouest-France et la Presse de la Manche organisent un débat entre les trois candidats à la mairie de Saint-Lô : Emmanuelle Lejeune, François Brière et Jean-Karl Deschamps.