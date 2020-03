Ce mercredi 4 mars, France Bleu Armorique et France 3 Bretagne vous proposent deux débats avant le premier tour des élections municipales. Les candidats de Saint-Brieuc débattront à partir de 21h05 et à 21h50, place aux candidats de Saint-Malo.

Municipales à Saint-Malo et Saint-Brieuc : suivez les débats sur France Bleu et France 3

A moins de deux semaines du premier tour des élections municipales, France Bleu Armorique et France 3 Bretagne vous proposent de vivre deux débats en direct ce mercredi 4 mars. A partir de 21h05, les huit candidats à la mairie de Saint-Brieuc débattront ensemble et répondront aux questions de Robin Durand et Johan Moison. A 21h50, les sept candidats en lice à Saint-Malo seront à leur tour sur le plateau pour débattre et répondre aux questions de Robin Durand et Benjamin Fontaine.

Suivez cette émission en direct sur France Bleu Armorique et francebleu.fr et en vidéo sur France 3 Bretagne et francebleu.fr