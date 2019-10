Municipales à Saint-Malo : le député LR Gilles Lurton est candidat

Saint-Malo, France

Fin d'un long suspens à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Ce vendredi 18 octobre, le député Les Républicains de la septième circonscription d'Ille-et-Vilaine, Gilles Lurton annonce officiellement sa candidature lors des prochaines municipales dans la cité corsaire. Depuis plusieurs mois, il maintenait le flou sur le sujet.

Une décision longuement mûrie

"J'ai longuement mûri cette décision avec mes amis et la population. J'ai écouté les gens et les avis partagés mais je sens le besoin d'un souffle nouveau sur Saint-Malo. Je vais mener une nouvelle liste qui va faire son possible pour donner ce nouveau souffle. Les Malouines et les Malouins ont besoin de ressentir plus de cohésion et d'être plus impliqués dans la vie municipale. Il faut plus de démocratie participative," explique le député.

Cette candidature n'est pas sans poser quelques questions. En cas de victoire, Gilles Lurton devra abandonner son siège à l'assemblée nationale. "La première étape c'est d'être élu. J'aborde la campagne avec humilité. Au soir du second tour si je suis élu je prendrais les décisions qui s'imposent et qui sont imposées par la loi."

Anne Le Gagne, médecin au centre hospitalier de Saint-Malo, conseillère municipale partira en deuxième position sur la liste du candidat Lurton. "Elle partage avec moi les valeurs d'humanisme et de bienveillance vis-à-vis des habitants." Jean-Virgile Crance, âgé d'une quarantaine d'années et directeur des relations investisseurs et institutionnels dans le groupe hotelier Louvre Hotels figure en troisième place.

Un questionnaire à destination des Malouins

Dès la semaine prochaine, l'équipe du candidat distribuera un un questionnaire afin de prendre le pouls des Malouins et connaître leurs aspirations. Un site internet va être mis en ligne dès ce vendredi 18 octobre. "Je suis né à Saint-Servan. J'aime la ville de Saint-Malo. J'y ai donné mon énergie depuis trente ans et je pense que je peux encore donner beaucoup aux Malouins. Mais je pense aussi à la jeune génération qui doit prendre le relais, voilà pourquoi elle est présente dans ma liste."