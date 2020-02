Jacques Mangon repart en campagne pour un deuxième mandat à Saint-Médard-en-Jalles. En six ans le maire centriste a réveillé la ville, il veut maintenant lui donner une connotation plus nature. Il était l'invité de France Bleu Gironde ce mardi

Municipales à Saint-Médard-en-Jalles : le maire sortant veut une ville plus nature et plus attractive

Saint-Médard-en-Jalles, France

Six ans après avoir être arrivé à la tête d'une ville dirigée pendant 30 ans par un socialiste, le centriste Jacques Mangon veut poursuivre le réveil de Saint-Médard-en-Jalles. Le maire sortant s'appuie sur le bilan de son premier mandat. Il estime avoir réalisé 90% de ses promesses de campagne. Il veut donc poursuivre dans son envie de rendre la ville plus nature et plus attractive grâce notamment à l'arrivée du tramway à l'horizon 2024, ou en développant les mobilités douces pour être moins dépendant à la voiture

