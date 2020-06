Municipales à Saint-Médard-en-Jalles : suivez le débat de TV7 avec France Bleu Gironde et Sud Ouest

A quatre jours du second tour des municipales, les deux têtes de liste à Saint-Médard-en-Jalles débattent ce mercredi soir sur TV7, avec la participation de France Bleu Gironde et Sud Ouest. Suivez le débat en vidéo, entre 18 heures et 19 heures, sur le site internet et le Facebook de la radio.