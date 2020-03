Municipales à Saint-Médard-en-Jalles : un collectif citoyen "veut rapprocher la décision des habitants"

C'est un collectif citoyen né il y a deux ans qui a désigné Cécile Marenzoni pour mener la liste "Saint-Médard-en-Jalles demain". Elle est directrice d'école maternelle et n'a jamais été ni élue ni encartée auparavant. Cette liste participative veut bousculer les pratiques, ne fait aucune promesse mais souhaite remettre l'habitant au cœur des décisions dans cette commune de plus de 33 000 âmes.

France Bleu Gironde : vous avez été choisie pour être tête de liste sans même candidater. Ce n'est pas banal ?

Cécile Marenzoni : en effet, je n'avais pas tout à fait prévu d'être tête de liste et si je suis élue, d'être maire. J'ai été étonnée par cette proposition. Le collectif m'a donné quatre jours de réflexion avant que j'accepte. Et j'ai accepté parce que depuis toujours, j'aime le fait politique, parce que je participe à ce collectif citoyen depuis plusieurs années maintenant. Et je me suis dit, ce n'est pas la peine d'oser s'impliquer dans la vie politique locale, si c'est pour dire non à cette proposition au final.

Comment est née cette volonté de se présenter aux municipales, d'un sentiment de ne pas être entendue par la municipalité actuelle ?

Oui, c'est mon sentiment. J'habite la commune depuis 16 ans. J'ai participé à des consultations à travers des réunions publiques. Et j'ai eu le sentiment que les avis émis n'étaient jamais pris en compte. Exemple : la place de la République vient d'être terminée. C'est un grand projet coûteux, qui de mon point de vue, n'a pas fait l'objet d'une consultation suffisante.

Votre liste, c'est zéro professionnel de la politique, pas de programme, pas de promesse. Peut-on diriger une ville de cette façon ?

L'idée, c'est de rapprocher la décision de l'habitant. Avec les 25 réunions publiques organisées depuis un an, nous avons déclinés 256 propositions, nous en avons extraites 30 qui font les racines de notre projet de vie, et toutes ces propositions donnent des orientations.

C'est pas un peu utopiste comme fonctionnement ?

Non. D'autres communes l'ont déjà fait. Saillans dans la Drôme par exemple.

Sauf qu'être maire, c'est trancher, c'est décider ?

Biensûr mais l'idée, c'est de construire les projets et tout ce qui fera le bien-être de la ville, avec les habitants.

La première mesure que vous prendrez si vous êtes élue maire ?

Savoir si le tramway est vraiment utile. Est ce qu'on va dépenser entre 90 et 100 millions d'euros pour amener ce tram dans le centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles ? Nos rencontres avec les habitants a montré que ce n'est pas une priorité et qu'il faut donc réinterroger cette question et que la volonté est plutôt d'obtenir un maillage total puisque Saint-Médard a un découpage éclaté en 8 quartiers spécifiques.

