Municipales à Saint-Pierre-du-Mont: ambiance féroce

Saint-Pierre-du-Mont, ville voisine de Mont-de-Marsan affiche un bel élan démographique. La sixième ville des Landes a franchi la barre des 10 000 habitants lors du dernier recensement. La ville ne cesse de gagner des habitants chaque année : +3.6% en 5 ans. Il y a 6 ans, 3 listes s'étaient battues pour le fauteuil de maire. Pour ces élections 2020, les Saint-Pierrois ont droit à une liste supplémentaire.

Quatre listes battent le pavé à Saint-Pierre-du-Mont et l'ambiance est féroce. Le mot d'ordre est simple "Tous contre le maire sortant Joël Bonnet". Ses adversaires politiques ont tous les mêmes reproches à la bouche. Eric Mezrich en résume 3: "Le premier, c'est la façon dont il dépense l'argent public. Le fameux complexe sportif qui était évalué à quelques 6 millions d'euros en 2014; aujourd'hui avec la piscine, on finit à 13 millions. Donc un endettement de la ville extrêmement important. Le deuxième point, c'est des aménagements anarchiques de notre ville sans aucune vision. Et le troisième, presque plus grave, un maire qui joue contre les intérêts de sa ville. Le parking payant de Menasse l'été, ça peut paraître anecdotique mais cela a été extrêmement mal perçu par les Saint-Pierrois."

Eric Mezrich, " SAINT PIERRE DU MONT, C'EST VOUS ! " © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

Eric Mezrich, ex-socialiste repart au combat avec une liste sans étiquette mais soutenue par La République en Marche. Le quinquagénaire, candidat malheureux de 50 voix en 2014 mise pour cette deuxième campagne sur le lien social. "L'enjeu, c'est de créer du lien entre les personnes. Moi je crois que le travail doit être fait à ce niveau là.Toute la partie infrastructure, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces 15 dernières années, reconnait-il. Mais l'enjeu, c'est surtout de s'occuper des personnes. Le quartier de la Moustey a été délaissé et je pense que c'est un enjeu majeur pour améliorer les choses dans ce quartier. Il y en a d'autres également. Il manque du lien social. On veut créer des logiques de lien inter-générationnel. On va essayer de le faire avec la création d'une structure qui s'appelle la maison pour tous. Alors on a décidé de l'implanter plutôt au cœur de ville pour faire venir toutes les personnes de tous les quartiers avec du lien inter-générationnel et du service public de façon importante."

Julien Paris et le collectif citoyen " POUR SAINT PIERRE DU MONT " © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

Tisser du lien, c'est aussi le credo de la liste menée par Julien Paris. Un collectif citoyen qui s'est réuni tous les mois depuis deux ans. Ces réunions ont ainsi permis d'élaborer un programme "réfléchi et pensé au plus près du territoire par les habitants eux-mêmes". Julien Paris tient donc à ce label citoyen. "Il manque finalement un lieu de vie au sein de la commune pour que au Manot, au Biarnès, à Menasse, on puisse se retrouver, que les habitants puissent se retrouver. Et nous ce qu'on propose c'est un nouveau lieu de vie au sein de la commune. Ce serait un espace modulable dans lequel on retrouverait des salles pour les associations, parce qu'elles en manquent. Il y aurait aussi un point de vente pour les agriculteurs locaux, pour favoriser et inciter les consommateurs à préférer le circuit court. Un lieu de vie où tous les quartiers pourraient se retrouver et ainsi refaire cause commune, refaire du lien à l'échelle de la commune qui est effectivement très étendue mais qu'on souhaite réunir dans le bourg."

Michel Romanello et la liste " SAINT PIERRE, VERT ET SOLIDAIRE " © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

Du côté de la troisième liste emmenée par Michel Romanello et soutenue par EELV, le PS, le Parti de gauche et Génération Ecologie, on ambitionne de créer une exploitation agricole bio communale. "On s'est basé sur d'autres villes qui ont déjà fait ça. C'est tout à fait réalisable, faisable, chiffré. Car c'est très important. Il faut que nos enfants et les maisons de retraite mangent mieux que ce qu'on mange maintenant" explique Michel Romanello qui poursuit "il y a un programme écolo mais pas que. Social aussi. On va créer aussi un pôle qui permettra d'avoir accès à des mutuelles négociées par la municipalité et donc moins chères." L'écologiste évoque également la volonté de créer un budget participatif pour les quartiers.

Joël Bonnet 2020 " CONTINUONS ENSEMBLE POUR SAINT PIERRE DU MONT " © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

Et puis il y a le maire sortant Joël Bonnet qui se représente donc après un premier mandat. "Nous avons tenu nos engagements. Le bilan est plus que satisfaisant." Le mot d'ordre est donc à l'image de son slogan de campagne "Continuons ensemble pour saint-Pierre-du-Mont". "On a le forum des associations qui est dans son jus depuis les années 65 donc il a besoin d'être réhabilité et surtout mis aux normes. Il y a un EHPAD où j'aimerais que l'on développe une réflexion inter-générationnelle puisque c'est à proximité de l'école. La sécurité est un point important également avec la mise en place de vidéo protection que nous allons accélérer et le dernier point, on l'a amorcé, c'est la réhabilitation des espaces publics du quartier de la Moustey."

Il y a 6 ans, Joël Bonnet était élu au 2ème tour avec 50 voix d'avance sur son adversaire Eric Mezrich. Les élections municipales 2020 à Saint-Pierre-du-Mont, ce sont donc 4 listes et 3 scénarii possibles. Remake de 2014? Revanche de la dernière élection ou aucun des deux? Ambiance en effet féroce et incertaine!