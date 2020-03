Municipales à Saint-Sever : deux candidats pour un seul fauteuil

Au dernier recensement de l’Insee, Saint-Sever comptait 5053 habitants. Saint-Sever a basculé à gauche en 1989 avant de rebasculer à droite lors du dernier scrutin, en 2014. Deux listes se disputent la mairie de la petite cité médiévale de Chalosse.

Arnaud Tauzin brigue un second mandat

La liste « J’aime Saint-Sever » est menée par Arnaud Tauzin, le maire sortant, 44 ans. L’ancien patron de l’UMP dans les Landes a effectué un mandat de conseiller municipal dans l’opposition avant de conquérir la mairie en 2014 à la faveur d'une division de la gauche.

Arnaud Tauzin, le maire sortant de Saint-Sever © Radio France - Leïla Benjelloun

S’il est réélu, Arnaud Tauzin promet la réalisation de cinq grands projets : « une salle de spectacle aux Jacobins ; un agrandissement et restructuration du complexe sportif de Laloubère ; rénover les deux entrées de ville et, pour finir, redynamiser le centre-ville avec deux beaux projets : une maison France Service pour que nos habitants puissent profiter de tous les services publics en centre-ville dans l’ancienne sous-préfecture et un beau projet d’hôtel porté par des investisseurs privés.On veut faire de Saint-Sever une ville de plus en plus vivante, de façon à poursuivre son développement. On a attiré 300 habitants sur la dernière mandature. On espère faire aussi bien dans la prochaine.»

Olivier Martinez promet un changement de gouvernance

Face à lui, le socialiste Olivier Martinez brigue un premier mandat de maire. Il conduit la liste "Saint-Sever 2020, changeons pour un meilleur cap". A 46 ans, le vice-président socialiste du conseil départemental en charge des infrastructures, siégeait jusqu’à présent dans l’opposition municipale. Auparavant, Olivier Martinez a également occupait la fonction de directeur général des services de la marie de Saint-Sever entre 2002 et 2008 quand elle était tenue par le socialiste Jean-Pierre Dalm.

Olivier Martinez, l'opposant numéro 1 du maire sortant - Paul Meyranx

S’il est élu, Olivier Martinez promet un changement de gouvernance en donnant notamment plus de place à la jeunesse : « nous souhaitons mettre en œuvre un conseil municipal de la jeunesse pour les 18/25ans afin qu’il se réapproprie la chose publique au niveau local ». S’il est élu, Olivier Martinez fonctionnera avec 8 adjoints ainsi que 4 conseillers municipaux délégués de quartiers. « Ils seront les relais dans les quartiers de Saint-Sever des attentes de nos administrés. » poursuit la tête de liste « Saint-Sever 2020, changeons pour un meilleur cap ».

Redynamiser le cœur de ville

Saint-Sever, une bourgade où on vit bien, disent ses habitants. Même si, comme ailleurs, les commerces du centre-ville ferment. Chaque liste a son remède pour redynamiser encore plus le cœur de ville.

Reconvertir la manufacture Crabos en hôtel pour Arnaud Tauzin

Arnaud Tauzin mise notamment sur la reconversion en hôtel de l’ancienne manufacture Crabos en hôtel, un projet porté par des investisseurs privés. « Le rôle du maire c’est aussi d’attirer des investisseurs privés. Le développement touristique est très important. _Un projet d’hôtel nous amènerait un flux régulier de personnes. Ça permettrait aux restaurants d’avoir un intérêt à être ouvert le midi et le soir_. La manufacture Crabos est un lieu emblématique. Depuis les années 80, cet immense bâtiment est désaffecté. Il y a un projet d’installer un très bel hôtel avec plus d’une vingtaine de chambres. On profitera de cet hôtel pour créer un passage qui permettra de raccorder le centre-ville au quartier du collège » explique le maire sortant.

Une plateforme locale de e-commerce pour Olivier Martinez

S’il est élu maire de Saint-Sever, Olivier Martinez adhérera au dispositif national "ma boutique à l'essai", pour faire revivre le centre-ville en attirant de nouveaux commerces. Il permet aux porteurs de projets de tester leurs idées de commerce dans un local vide tout en étant accompagné. Le socialiste veut aussi développer les achats en ligne au niveau local à travers un portail internet. « Ce sera une sorte de plateforme locale e-commerce. Elle donnera la possibilité à chacun d’entre nous de faire des achats en ligne auprès des commerçants et artisans du cœur de ville. Les commerçants prépareront vos commandes. Si vous devez les récupérer en dehors des heures d’ouverture, nous mettrons à disposition des casiers réfrigérés et sécurisés accessibles à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Ces casiers seront installés dans un local commercial vacant » détaille Olivier Martinez.

Accompagner la transition écologique

La transition écologique est l'autre grand thème de cette campagne des élections municipales 2020.

Une ferme photovoltaïque sur l'eau

Arnaud Tauzin ne cache pas sa fierté d'avoir initié le premier écoquartier labellisé des Landes : l’écoquartier Nauton. S'il est réélu, le maire sortant encouragera la production locale d'énergie renouvelable avec notamment des fermes solaires sur l'eau. « Nous avons beaucoup de gravières qui ne sont plus exploitées. On souhaiterait mettre des panneaux photovoltaïques sur flotteur. Ce système permet de faire des grandes fermes. On a des postes de raccordement à l’électricité à proximité. C’est un vrai gisement » se projette Arnaud Tauzin. Une prise de contact a par ailleurs été engagée avec EDF pour étudier l’installation d’une micro-centrale électrique à Saint-Sever.

Un cadastre solaire muncipal

Olivier Martinez a la même volonté de développer les énergies renouvelables et notamment le solaire mais en faisant participer les habitants sur la base du volontariat. « Nous souhaitons faciliter l’implantation, chez les Saint-séverins qui le souhaitent, d’énergie renouvelable et de panneaux photovoltaïque sur les habitations. La commune créera un cadastre solaire municipal ; Il permettra à chacun de savoir s’il est intéressant ou pas, judicieux ou pas, d’installer des énergies renouvelables chez soi » détaille Olivier Martinez. Le candidat et ses colistiers souhaitent également participer à la transition écologique en développant une agriculture locale et biologique. Ils voudraient donc favoriser l’installation d’un maraîcher sur les terres agricoles municipales du site de « Saoubière », sur la route de Montsoué.