Municipales à Saint-Vaast : face à face entre le maire sortant et un ancien adjoint

Les habitants de Saint-Vaast-la-Hougue reçoivent en ce moment dans leurs boîtes aux lettres un courrier envoyé par Gilbert Doucet, ex directeur dans l'industrie, désormais en retraite, a décidé de prendre la tête d'une liste citoyenne pour briguer la mairie de la commune. C'est ce qu'il explique dans son courrier. Une lettre qui fait suite à celle transmise il y a quelques jours par le maire sortant, Jean Lepetit, qui brigue lui, un 4e mandat à l'hôtel de ville. Un duel entre deux hommes qui se connaissent bien.

Je ne me retrouve plus depuis un moment dans la manière dont les décisions sont prises par l'équipe en place. (Gilbert Doucet)

"J'ai été adjoint au maire durant deux mandats, entre 2001 et 2014", rappelle Gilbert Doucet. A l'époque, l'élu avait notamment en charge la gestion du port communal. Mais en 2014, il décide de monter une liste et se présente contre le maire. Il finira conseiller municipal d'opposition. Aujourd'hui, Gilbert Doucet est dans la même démarche. "Je ne me retrouve plus depuis un moment dans la manière dont les décisions sont prises par l'équipe en place. Si nous sommes élus, il y aura beaucoup plus de dialogue", assure le candidat. Celui-ci regrette aussi certaines dépenses de la municipalité en place. "Aujourd'hui les dotations budgétaires pour les communes sont en baisse, il faut donc faire des choix, prioriser les investissements. Je ne pense pas que le goudronnage de certains chemins transformés en voies douces, peu empruntées, soit pertinent".

Gilbert Doucet ne se contente pas de critiquer l'équipe en place, et si son programme est encore en cours de préparation, il annonce qu'il mènera une politique volontariste pour faire revenir les jeunes couples sur la commune. "Le prix de l'immobilier empêche nos enfants de rester à Saint-Vaast-la-Hougue. Nous devons donc développer un programme de logements sociaux et y associer de l'accès à la propriété à des prix raisonnables. Les familles que nous accueillerons garantiront la pérennité de nos écoles et des commerces tout au long de l'année".

Gilbert Doucet et Jean Lepetit sont les seuls candidats déclarés pour l'instant à Saint-Vaast-la-Hougue. Des tentatives sont en cours pour constituer une 3e liste. © Radio France - Benoît Martin

Il faut poursuivre le développement de la commune, touristique notamment, sans perdre l'âme de Saint-Vaast. (Jean Lepetit)

De son côté le maire sortant Jean Lepetit se présente avec le souhait de poursuivre l'action engagée. "Nous avons lancé de nombreux projets dont certains structurants qui vont aboutir dans les prochains mois; je souhaite être là pour constater l'aboutissement de ce travail", explique l'élu. Jean Lepetit fait référence à la construction prochaine de la nouvelle maison de retraite (EHPAD) de la commune, mais aussi à la future école de voile, équipement important pour le développement de la station. Mais le maire compte aussi mener à bien d'autres projets. Comme son adversaire, il ne dévoile pas encore la totalité de son programme pour la ville, mais indique qu'il va continuer de développer les voies de circulation douces. "Nous allons aménager environ 2 kilomètres en direction de Réville jusqu'au pont sur la Saire".

Le maire sortant se fixe un objectif pour les prochaines années : "poursuivre le développement de la commune, touristique notamment, sans perdre l'âme de Saint-Vaast". Ainsi sur la question du stationnement, notamment en haute saison, Jean Lepetit est conscient qu'il faut trouver des solutions qui permettent aux visiteurs, comme aux habitants, de circuler correctement, et de se garer sans nuire au charme de la cité. C'est un des dossiers sur lequel il compte se pencher s'il est réélu en mars prochain.

Pour l'heure, la bataille municipale à Saint-Vaast-la-Hougue se limite à un duel, mais la conseillère municipale d'opposition Elisabeth Oury, n'a pas renoncé à constituer une liste marquée "plus à gauche". Pour se présenter à Saint-Vaast-la-Hougue, il faut réunir 19 personnes sur une même liste.