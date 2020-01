Municipales à Saint-Vaast-la-Hougue : Le maire sortant vise un quatrième mandat

Jean Lepetit mènera une liste pour poursuivre l'action engagée depuis 2001 et sa première élection au poste de maire de la commune.

C'est dans un courrier adressé aux habitants de Saint-Vaast-la-Hougue, que le maire sortant de la commune, Jean Lepetit, 62 ans, a fait part de son intention de briguer un nouveau mandat à la mairie. "Au vu du travail effectué et conscient du potentiel de Saint-Vaast et de ses habitants, j'ai décidé avec la grande majorité de l'équipe en place de me représenter devant vous pour un nouveau mandat", indique l'élu.

Une liste complète bientôt dévoilée

Jean Lepetit profite de ce courrier pour rappeler le bilan des 6 années passées, rappelant au passage la construction d'une nouvelle gendarmerie, d'un centre de secours et d'un centre de débarque. Rappelant aussi les travaux routiers réalisés comme ceux visant à protéger le littoral.

Le maire désormais en campagne annonce une liste composée de membres expérimentés mais aussi de candidats plus jeunes et nouveaux venus en politiques. Elle sera présentée d'ici quelques jours.