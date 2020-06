Municipales à Saintes : suivez le débat entre les quatre candidats du second tour

France Bleu La Rochelle organise un débat chaque matin de lundi à vendredi à l'occasion du second tour des municipales. Les candidats de quatre communes de Charente et Charente-Maritime échangeront entre 8h15 et 9h. Ce lundi, place aux quatre têtes de liste à Saintes.

A moins d'une semaine du second tour des élections municipales, les quatre candidats à Saintes débattent ce lundi sur France Bleu La Rochelle entre 8h15 et 9h. Un débat animé par Julien Fleury de France Bleu et Séverine Joubert de Sud Ouest.

Le maire sortant Jean-Philippe Machon (Divers centre), Bruno Drapron (Divers centre), Rémy Catrou (Union de la gauche), et Pierre Dietz (union de la gauche) échageront autour de leur programme et des grands enjeux de ces élections, comme la relance économique post-confinement à Saintes ou la crise écologique.

Tous les matins, du lundi 22 au vendredi 26 juin, les candidats aux municipales d'une commune de Charente ou Charente-Maritime débattent dans les locaux de France Bleu. A suivre en direct à la radio et le site internet de France Bleu La Rochelle.

Suivez en direct le débat entre 8h15 et 9 heures.

Pour rappel, à l'issue du premier tour, le maire sortant Jean-Philippe Machon était arrivé en tête (21,59% des voix,) avec sa liste "Saintes 2026, belle, durable, vivante", devant Bruno Drapron et sa liste "L’action, le cœur en plus" (20,51%). Deux autres listes s'invitaient au second tour : celle de Rémy Catrou "Saintes, écologique et solidaire" (19,12%) et celle de Pierre Dietz (17,59%)

Ce dernier présente une nouvelle liste, "Unis pour Saintes", après avoir fusionné entre les deux tours avec Pierre Maudoux (divers centre) et Renée Benchimol Lauribe (Ecologistes).