Municipales à Sanilhac : Jean-Louis Amelin est élu maire selon les premières estimations

Sanilhac, Notre-Dame-de-Sanilhac, Dordogne, France

A l'issue du second tour et selon les premières estimations de la préfecture, Jean-Louis Amelin est élu maire de Sanilhac en Périgord blanc. Deux candidats se sont affrontés pour ce second tour.