Municipales à Saint-Brieuc : Hervé Guihard accède à la mairie, la ville bascule à gauche

Le second tour des élections municipales s'est déroulé ce dimanche 28 juin. A Saint-Brieuc un duel opposait un candidat de gauche et un autre du MoDem. Les électeurs ont finalement choisi de faire entrer la liste divers gauche de Hervé Guihard à la mairie.

Hervé Guihard et sa liste sont élus à la tête de la mairie de Saint-Brieuc.

Le suspens était entier, il a pris fin ce dimanche 28 juin un peu avant 20h. A Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), la liste divers gauche de Hervé Guihard a été élue à la tête de la mairie à l'issue du second tour des municipales. Un second tour marqué par une forte abstention, comme partout ailleurs en Bretagne et en France.

Retour à gauche après 19 ans de gouvernance à droite

En recueillant 59,89% des suffrages, la liste de Hervé Guihard a devancé celle du candidat MoDem Richard Rouxe de près de 20 points (40,11%). Après 19 ans de gouvernance de la droite, la mairie de Saint-Brieuc bascule à gauche. Hervé Guihard, 49 ans, est un ancien militant du parti socialiste. Il a quitté le parti après les primaires de 2017 pour rejoindre le mouvement Place Publique.