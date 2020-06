Municipales à Sarlat : Jean-Jacques de Peretti est réélu maire selon les premières estimations

A l'issue du second tour et selon les premières estimations de la préfecture, Jean-Jacques de Peretti est réélu maire de Sarlat en Périgord Noir. Trois candidats se sont affrontés pour ce second tour.

Selon les premières estimations de la préfecture, Jean-Jacques de Peretti arrive en tête du second tour et a été élu maire de Sarlat. Il a recueilli 38.97% des voix, juste devant Basile Fanier, 35.24% et François Coq, 25.79%

Les Sarladais devaient départager les trois candidats en lice pour ce second tour ce dimanche 28 juin : Jean-Jacques de Peretti, le maire sortant, Basile Fanier, candidat divers droite et François Coq à la tête d'une liste rassemblant la gauche et les écologistes.

46 communes de Dordogne, dont 13 de plus de 1.000 habitants, sont concernées par le second tour des élections municipales.